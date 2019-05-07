Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныТАСС 13:37

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства. "Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
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Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины

РБК14:26

Порошенко уволил командующего национальной гвардией

Коммерсантъ15:29

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Эхо Москвы14:32

Зачем Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Газета.Ru17:16

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

РИА Новости13:41

Порошенко сменил командующего Нацгвардией Украины

Интерфакс13:38

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

ТАСС13:37
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Darksiders 2 и Biomutant могут выйти на Nintendo Switch

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Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
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Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Транспорт

В России разрешат класть асфальт в дождь и снег

По словам гендиректора Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами Игоря Старыгина, новый ГОСТ позволит исключить «неоднозначное толкование» случаев, когда укладка асфальта в снег или в мороз привлекает внимание общественности.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Общество

Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Политика

Суд на Украине продлил арест Кириллу Вышинскому до конца июля

Подольский суд Киева продлил руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля, сообщил адвокат обвиняемого Андрей Доманский.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Экономика

Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей

Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Армия и оружие

Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео

Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Футбол

Лопетеги может возглавить «Баварию»

52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
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Спорт

Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено в 17:22
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
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Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов

В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
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Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
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Для выбора саженцев есть целые инструкции, ведь если допустить ошибку в таком кропотливом деле, то можно попросту потерять время и остаться без плодов.
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Украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель командующего Национальной гвардии Украины.
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