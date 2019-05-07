Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией УкраиныТАСС 13:37
Президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства. "Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Игры
Darksiders 2 и Biomutant могут выйти на Nintendo Switch
Обновлено в 08:34
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Политика
Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Транспорт
В России разрешат класть асфальт в дождь и снег
По словам гендиректора Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами Игоря Старыгина, новый ГОСТ позволит исключить «неоднозначное толкование» случаев, когда укладка асфальта в снег или в мороз привлекает внимание общественности.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся
Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Общество
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Актриса Памела Андресон посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме "Белмарш" в Лондоне.
Обновлено в 20:47
Политика
Суд на Украине продлил арест Кириллу Вышинскому до конца июля
Подольский суд Киева продлил руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля, сообщил адвокат обвиняемого Андрей Доманский.
Обновлено в 13:29
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео
Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»
52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
Обновлено в 14:40
Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено в 17:22
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов
В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Общество
Инструкция: как правильно выбрать саженцы, чтобы получить урожай
Для выбора саженцев есть целые инструкции, ведь если допустить ошибку в таком кропотливом деле, то можно попросту потерять время и остаться без плодов.
Обновлено в 08:00
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51