Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента УкраиныТАСС вчера в 16:17

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.
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Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Украина.ру02:23

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ФАН04:21

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена

Российская газетавчера в 16:18

Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

RT на русскомвчера в 22:12

Порошенко уволил экс-генсека НАТО

Газета.Ru01:31

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника

РБКвчера в 16:17

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ТАССвчера в 16:17
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Интернет

В Хельсинки протестируют доставку еды на дроне

В столице Финляндии будет протестирован новый способ доставки еды — на дроне, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 01:46
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Здоровье

У жителей Коми появятся электронные медицинские карты

К 2025 году у жителей Коми появятся электронные медкарты, сообщает «БНК» со слов регионального министра здравоохранения Дмитрия Березина.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Авто

Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его начальная версия Entry с 1,6-литровым 90-сильным мотором доступна за 660 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Наука

В США подросток нашел челюсть мастодонта

Обновлено в 00:17
Общество

В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина

Обновлено в 04:28
Космос

В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках

В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено 16 мая в 09:36
Энергетика

Украина готовится зимой потерять «русский транзит»

Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Космос

Индия намерена запустить семь космических миссий в течение десяти лет

Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Главная медсестра Москвы: наша профессия молодеет с каждым годом

ТАСС побеседовал с главной медсестрой столичного департамента здравоохранения Татьяной Амплеевой и узнал, как менялось отношение к представителям профессии в разные годы, каков средний возраст сестринских коллективов, и идут ли в профессию мужчины.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющехся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено вчера в 04:06
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем

Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Здоровье

Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают

Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Общество

Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения

Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Саратове пьяный сотрудник полиции насмерть сбил подростка на обочине

Обновлено в 01:23
Общество

Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским

Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем».
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе

«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
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