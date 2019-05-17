Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента УкраиныТАСС вчера в 16:17
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.
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Интернет
В Хельсинки протестируют доставку еды на дроне
В столице Финляндии будет протестирован новый способ доставки еды — на дроне, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 01:46
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Здоровье
У жителей Коми появятся электронные медицинские карты
К 2025 году у жителей Коми появятся электронные медкарты, сообщает «БНК» со слов регионального министра здравоохранения Дмитрия Березина.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Авто
Названы топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Замкнул тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid. Его начальная версия Entry с 1,6-литровым 90-сильным мотором доступна за 660 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
В США подросток нашел челюсть мастодонта
Обновлено в 00:17
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено 16 мая в 09:36
Энергетика
Украина готовится зимой потерять «русский транзит»
Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Космос
Индия намерена запустить семь космических миссий в течение десяти лет
Индия намерена в течение десяти лет запустить семь космических миссий, среди которых изучение солнечной короны и солнечного излучения в различных спектрах.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Главная медсестра Москвы: наша профессия молодеет с каждым годом
ТАСС побеседовал с главной медсестрой столичного департамента здравоохранения Татьяной Амплеевой и узнал, как менялось отношение к представителям профессии в разные годы, каков средний возраст сестринских коллективов, и идут ли в профессию мужчины.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57
Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющехся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
Обновлено в 03:29
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем
Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают
Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Общество
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Общество
Протестующие переругались между собой перед встречей с Высокинским
Позже в толпе прозвучало предложение не ходить вообще, «раз мы и между собой договориться не можем».
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46