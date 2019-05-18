Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента УкраиныТАСС вчера в 16:17

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.
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Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

RT на русскомвчера в 22:12

Порошенко уволил своего советника Марию Гайдар

News.ruвчера в 19:12

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ТАССвчера в 16:17

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена

Российская газетавчера в 16:18

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника

РБКвчера в 16:17

Порошенко массово уволил советников

Газета.Ruвчера в 17:14

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста своего советника

ФАНвчера в 18:07
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Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Футбол

Бабел и Маркович летом покинут «Фулхэм»

«Фулхэм» подтвердил, что полузащитники Райан Бабел и Лазар Маркович уйдут из клуба этим летом после истечения срока их контрактов.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено вчера в 06:12
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Музыка

«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:03
Культура

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено вчера в 05:43
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол

ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено вчера в 07:52
Наука

Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад

Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Учительница Кадырова погибла в ДТП

Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой

Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Трамп потребовал уголовного расследования в отношении Байдена

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено вчера в 08:30
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