Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента УкраиныТАСС вчера в 16:17

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.

Футбол Бабел и Маркович летом покинут «Фулхэм» «Фулхэм» подтвердил, что полузащитники Райан Бабел и Лазар Маркович уйдут из клуба этим летом после истечения срока их контрактов.

Политика Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.

Политика Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Культура Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина» Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.

Политика Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Футбол ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Наука Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.

Политика Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.

Происшествия Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".

Происшествия Учительница Кадырова погибла в ДТП Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100 Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.

Космос Мощная магнитная буря на Земле завершилась Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Общество РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.

Здоровье Названы признаки развития болезней печени Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

Шоу-бизнес Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.

Политика Трамп потребовал уголовного расследования в отношении Байдена Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена.