Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советникаИзвестия вчера в 19:04
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.
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Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Арсен Аваков срочно уехал в Италию на суд по делу бойца Нацгвардии
Арсен Борисович Аваков, глава Министерства внутренних дел Украины, уехал в Италию, где примет участие в суде по делу бойца Национальной гвардии, подозреваемого в убийстве итальянского корреспондента и его переводчика.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Общество
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран
По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Казани древнюю мостовую на Волге поставят на госохрану
Катастрофическое обмеление привело к неожиданным последствиям. На дне Волги обнаружили древнюю мостовую, которая много лет была под водой.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой
Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Теннис
Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Общество
Протестующие против храма в Екатеринбурге отказались говорить с мэром
В четверг, 16 мая, Высокинский назначил Иванова ответственным за отбор 30 участников встречи с градоначальником, но он отказался от этого.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна
Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00