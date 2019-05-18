Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советникаИзвестия 19:04

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.
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Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

RT на русском22:12

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

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Газета.Ru17:14

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Российская газета16:18

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РБК16:17

Порошенко уволил своего советника Марию Гайдар

News.ru19:12

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ТАСС16:17
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