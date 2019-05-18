Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советникаИзвестия 19:04
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.
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