Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советникаИзвестия 19:04
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.
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Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря
Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за то, что схватил голкипера "Нью-Йорк Сити" Шона Джонсона за горло.
Обновлено в 18:14
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
«Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций.
Обновлено в 14:43
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Технологии
Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке
В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пожар на территории бывшего хлебозавода в Таганроге ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший на территории бывшего хлебозавода в городе Таганроге Ростовской области.
Обновлено в 19:59
Экономика
Камеры на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено в 20:37
Авто
На покупку авто премиум-класса россияне потратили 148 млрд рублей
Аналитики из «АВТОСТАТ» подсчитали, что в первом квартале текущего года российские автолюбители не пожалели на покупку новых машин премиум-сегмента 148 млрд рублей.
Обновлено в 02:27
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта
Обновлено в 14:49
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Культура
«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут трансляции «Ночи музеев»
Сообщается, что в «Одноклассниках» можно будет увидеть трансляции Эрмитажа, Русского музея, Музея русского импрессионизма и других – всего около 20 музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Обновлено в 12:43