Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советникаИзвестия вчера в 19:04
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко был назначен в 2016 году.
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Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
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Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Футбол
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Обновлено вчера в 04:56
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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
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Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:25
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В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко
Пушилин рассказал об итогах расследования гибели первого лидера самопровозглашенной республики Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
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«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России
В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Локомотив».
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Политика
США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году
Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Футбол
Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»
Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо пригласил своего бывшего одноклубника Даниэле Де Росси присоединиться к нему в аргентинском клубе.
Обновлено вчера в 16:57
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон появятся во втором сезоне «Молодого Папы»
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Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
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