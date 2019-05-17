Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советникаРИА Новости вчера в 21:22
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован сайте главы государства. Расмуссен руководил НАТО с 2009 по 2014 год.
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Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.
Обновлено 16 мая в 13:14
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн
За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
Тренер «Реала» Ласо считает, что ему не в чем упрекнуть своих игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
10 вещей, о которых вам не скажет пилот самолета
1. В мой самолет дважды била молния Это происходило с большинством пилотов. Самолеты сконструированы так, чтобы это вынести.
Обновлено вчера в 20:10
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Джанабаева и Меладзе показали нежный танец
Накануне Джанабаева показала, как они с Валерием Меладзе повеселились на концерте рэпера Мота — поклонников восхитила нежность, с которой не первый год женатые Валерий и Альбина ведут себя друг с другом.
Обновлено вчера в 23:20
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла
Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 06:32
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:08
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50