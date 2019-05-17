Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советникаРИА Новости вчера в 21:22

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован сайте главы государства. Расмуссен руководил НАТО с 2009 по 2014 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко уволил экс-генсека НАТО

Газета.Ru01:31

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника

РИА Новостивчера в 21:22

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

ТАССвчера в 16:17

Порошенко уволил своего советника Марию Гайдар

News.ruвчера в 19:12

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Расмуссена

Российская газетавчера в 16:18

Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника

РБКвчера в 16:17

Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

RT на русскомвчера в 22:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга

Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.
Обновлено 16 мая в 13:14
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн

За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено вчера в 07:30
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Тренер «Реала» Ласо считает, что ему не в чем упрекнуть своих игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

10 вещей, о которых вам не скажет пилот самолета

1. В мой самолет дважды била молния Это происходило с большинством пилотов. Самолеты сконструированы так, чтобы это вынести.
Обновлено вчера в 20:10
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Джанабаева и Меладзе показали нежный танец

Накануне Джанабаева показала, как они с Валерием Меладзе повеселились на концерте рэпера Мота — поклонников восхитила нежность, с которой не первый год женатые Валерий и Альбина ведут себя друг с другом.
Обновлено вчера в 23:20
Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика

Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 06:32
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:08
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное