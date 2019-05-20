Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО УкраиныИзвестия вчера в 17:39
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте украинского лидера.
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Чемпион мира Деонтей Уайлдер (41-0-1) нокаутировал претендента Доминика Бризила (20-2) в первом раунде. Это 40-й нокаут Уайлдера в профи.
Обновлено 18 мая в 23:28
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Сирийская армия сложила оружие в Идлибе
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке
Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Начало недели в Екатеринбурге будет снежным
В ближайшие две ночи, в отличие от прошедшей, заморозков уже не ожидается: +2, +4. Между тем в городе сегодня пройдет дождь, временами – с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Прикамье ожидается аномальное похолодание на этой неделе
К середине недели температура будет постепенно повышаться, а во второй половине ожидается новое мощное арктическое вторжение, рассказали Рифей-Пермь в ГИС-Центре ПГНИУ.
Обновлено вчера в 19:14
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
320 тысяч человек умерли в России от ВИЧ с 1987 года
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицировaнных умерли в России за период с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 04:48
Хоккей
Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 04:23
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Кино
«Джон Уик 3» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 16:21
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21