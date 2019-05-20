Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО УкраиныИзвестия вчера в 17:39

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте украинского лидера.
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Петр Порошенко отправил в отставку секретаря СНБО Украины

Московский Комсомолецвчера в 18:11

Порошенко уволил Турчинова

Lenta.ruвчера в 16:56

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

РБКвчера в 15:57

Александр Турчинов уволен с поста главы СНБО Украины

Коммерсантъвчера в 16:23

Порошенко уволил Турчинова

Газета.Ruвчера в 16:13

Порошенко подписал указ об отставке секретаря СНБО Украины Турчинова

ТАССвчера в 16:51

Порошенко уволил Турчинова

Вести.Ruвчера в 15:53
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Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Чемпион мира Деонтей Уайлдер (41-0-1) нокаутировал претендента Доминика Бризила (20-2) в первом раунде. Это 40-й нокаут Уайлдера в профи.
Обновлено 18 мая в 23:28
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Сирийская армия сложила оружие в Идлибе

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке

Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Начало недели в Екатеринбурге будет снежным

В ближайшие две ночи, в отличие от прошедшей, заморозков уже не ожидается: +2, +4. Между тем в городе сегодня пройдет дождь, временами – с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В Прикамье ожидается аномальное похолодание на этой неделе

К середине недели температура будет постепенно повышаться, а во второй половине ожидается новое мощное арктическое вторжение, рассказали Рифей-Пермь в ГИС-Центре ПГНИУ.
Обновлено вчера в 19:14
Кино

Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

320 тысяч человек умерли в России от ВИЧ с 1987 года

Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицировaнных умерли в России за период с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 04:48
Хоккей

Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался

Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 04:23
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Кино

«Джон Уик 3» возглавил американский прокат

Обновлено вчера в 16:21
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
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