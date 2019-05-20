Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО УкраиныИзвестия 17:39
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте украинского лидера.
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Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Экономика
Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году
Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Общество
Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Катя Колисниченко: «Юля – мамочка со стажем, поэтому хочет навязать мне свое воспитание»
Обновлено в 17:00
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться
Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Экономика
Как торговая война США и Китая сказалась на американских фермерах
По словам одного из американских фермеров, изначально выращивать соевые бобы стало выгодно именно благодаря КНР.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 10:45
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Обновлено в 18:00
Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Обновлено в 15:17
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено в 17:21
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39