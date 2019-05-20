Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО УкраиныИзвестия 17:39

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий документ опубликован 19 мая на сайте украинского лидера.
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Александр Турчинов уволен с поста главы СНБО Украины

Коммерсантъ16:23

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

РИА Новости17:52

Порошенко подписал указ об отставке секретаря СНБО Украины Турчинова

ТАСС16:51

Петр Порошенко отправил в отставку секретаря СНБО Украины

Московский Комсомолец18:11

Порошенко уволил Турчинова

Газета.Ru16:13

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

РБК15:57

Порошенко уволил Турчинова

Вести.Ru15:53
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Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

Обновлено в 17:12
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Политика

СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

Властям Ирана не стоит угрожать США.
Обновлено в 18:15
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости

Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:30
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
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Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено в 04:08
Хоккей

Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Общество

Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые

Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.
Обновлено в 15:54
Политика

Порошенко заявил о фактическом завершении декоммунизации на Украине

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен. С таким заявлением выступил действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 05:58
Музыка

Победителем «Евровидения» стал представитель Нидерландов

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Обновлено в 13:39
Авто

В Подмосковье снизились продажи грузовиков

На протяжении трех первых месяцев текущего года на территории Подмосковья было продано 320 грузовиков данного производителя.
Обновлено в 07:22
Теннис

Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме

Обновлено в 14:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 16:36
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
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