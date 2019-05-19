Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБОРБК 15:57

Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года. Помимо Турчинова Порошенко в воскресенье также уволил главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.
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Порошенко уволил Турчинова

Lenta.ru16:56

Порошенко подписал указ об отставке секретаря СНБО Украины Турчинова

ТАСС16:51

Порошенко уволил Турчинова

Вести.Ru15:53

Александр Турчинов уволен с поста главы СНБО Украины

Коммерсантъ16:23

Порошенко уволил Турчинова

Газета.Ru16:13

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

РБК15:57

Петр Порошенко отправил в отставку секретаря СНБО Украины

Московский Комсомолец16:39
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Общество

Красноярцы присоединились к всероссийскому марафону «ЗаБег»

Обновлено в 07:04
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Музыка

Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»

Обновлено в 14:10
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Обновлено в 14:06
Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Футбол

Бэйл заявил, что не уйдет из «Реала», пока ему не заплатят 50 млн

Обновлено в 11:03
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме

Обновлено в 12:46
Футбол

Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

Обновлено в 15:25
Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции

«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
Происшествия

Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести

Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Кино

Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд

Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Культура

Фанаты «Игры престолов» обвинили Мадонну в плагиате на «Евровидении»

Поклонники заподозрили Мадонну в подражании героине популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Гаджеты

В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro

Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Футбол

В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича

Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Политика

Опубликована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу мероприятий в день инаугурации лидера страны, сообщает УНИАН со ссылкой на штаб политика.
Обновлено в 10:09
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Политика

Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Хоккей

Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
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Александр Турчинов
Украинский политик
украинский политический и государственный деятель.
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