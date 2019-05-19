Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБОРБК 15:57
Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года. Помимо Турчинова Порошенко в воскресенье также уволил главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.
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Общество
Красноярцы присоединились к всероссийскому марафону «ЗаБег»
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»
Обновлено в 14:10
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
По информации фонда, судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Обновлено в 14:06
Хоккей
Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Футбол
«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Происшествия
Лодка опрокинулась в Уганде, двое погибли и десятки пропали без вести
Сегодня на западе Уганды в Восточной Африке опрокинулась лодка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 16:48
Кино
Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд
Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Культура
Фанаты «Игры престолов» обвинили Мадонну в плагиате на «Евровидении»
Поклонники заподозрили Мадонну в подражании героине популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro
Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Политика
Опубликована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу мероприятий в день инаугурации лидера страны, сообщает УНИАН со ссылкой на штаб политика.
Обновлено в 10:09
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Хоккей
Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08