Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить «четким сигналом» для России, считает президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

Политика Политика Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.

Политика Политика Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Политика Политика Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России» По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Политика Политика Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.

Политика Политика Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Армия и оружие Армия и оружие NI раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160 Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".

Космос Космос Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.

Политика Политика Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.

Политика Политика Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.

Армия и оружие Армия и оружие В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Политика Политика Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.

Армия и оружие Армия и оружие Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.