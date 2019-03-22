Порошенко уверен в своей победе на выборах президента УкраиныЕвразия Daily вчера в 22:00

Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в победе на предстоящих 31 марта выборах главы государства. Об этом он говорил в интервью телеканалу «Украина», сообщают «Украинские новости». По словам Порошенко, он много ездит по регионам и видит поддержку народа.

Порошенко уверен в своей победе на выборах президента Украины

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