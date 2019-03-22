Политика
Порошенко уверен в своей победе на выборах президента УкраиныЕвразия Daily вчера в 22:00
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в победе на предстоящих 31 марта выборах главы государства. Об этом он говорил в интервью телеканалу «Украина», сообщают «Украинские новости». По словам Порошенко, он много ездит по регионам и видит поддержку народа.
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Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 15:18
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Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Сербский генерал назвал решение сотрудничать с НАТО политическим
Ветеранам сербской армии, участвовавшим в конфликте с НАТО 1999 года, тяжело дается нынешнее сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но таково политическое решение для пользы страны, заявил РИА Новости генерал-полковник Владимир Лазаревич.
Обновлено в 04:44
Политика
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов
Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши
Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Технологии
Система репутации сделала игроков в Overwatch менее токсичными
Аналитик Blizzard Entertainment Наташа Миллер объявила, что система репутации сделала взаимодействие между игроками в Overwatch более позитивным.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Валерий Лимаренко принял ряд важных решений по Томаринскому району
В Томари Валерий Лимаренко пообщался с участниками проходившего в этот день собрания делегатов, отстаивавших проекты развития своих территорий в рамках программы инициативного бюджетирования.
Обновлено в 00:51
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 06:39
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.
Обновлено в 03:11
Общество
Пенсионный фонд уточнил список получателей двойной пенсии
В число получателей двойных пенсий входят участники Великой Отечественной войны, а также те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы, родители и вдовы погибших в период службы военных, граждане со знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей
По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:58
Авто
Появились фото салона электротягача Tesla
Tesla представила электрический тягач еще в конце 2017 года и даже показала удивительно минималистичный салон.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
МИД Белоруссии попросил Россию прекратить заниматься болтовней
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал российских коллег предпочесть болтовне "конкретную рутинную работу", передает БелТА.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Музыка
Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Культура
Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Аналитик оценил итоги расследования о «российском следе» в выборах США
Аналитик организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал новость про завершение расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году.
Обновлено в 05:23
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года
В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Светличная рассказала о смерти Началовой из-за красоты и зависти
Актриса Светлана Светличная высказала мнение об истинных причинах гибели 38-летней певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
Обновлено в 05:32