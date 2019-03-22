Политика

Порошенко уверен в победе на выборах президентаКрасная весна вчера в 18:49

Свою уверенность в победе на президентских выборах Порошенко объяснил большим уровнем поддержки, которую ему оказывают избиратели на многочисленных встречах. Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего зарегистрировано 39 кандидатов.
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Петр Порошенко
Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 15:18

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Обновлено вчера в 12:05
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Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
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