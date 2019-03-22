Политика
Порошенко уверен в победе на выборах президентаКрасная весна вчера в 18:49
Свою уверенность в победе на президентских выборах Порошенко объяснил большим уровнем поддержки, которую ему оказывают избиратели на многочисленных встречах. Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего зарегистрировано 39 кандидатов.
Читать в источнике
Оценить42
Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 15:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Культура
Оркестр «Русская филармония» сыграет саундтреки мультфильмов
Гости увидят отрывки из мультфильмов на экране под живой аккомпанемент.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено вчера в 06:11
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено вчера в 12:35
Политика
ЦИК отказал в передаче депутатского мандата Павлу Грудинину
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено 21 марта в 05:59
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики
Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Общество
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за кроссовер похожий на Evoque
Автоконцерн Jaguar Land Rover выиграл суд у Jiangling Motor Corporation по делу о слишком похожем дизайне Landwind X7 на Range Rover Evoque.
Обновлено в 01:15
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено вчера в 03:00
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию перестать заниматься болтовнёй
Макей заявил, что Минск говорил Москве о необходимости перестать заниматься «болтовнёй», а перейти к «конкретной рутинной работе».
Обновлено в 00:24
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено 21 марта в 08:16
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28