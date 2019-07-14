Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

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