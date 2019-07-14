Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в РадуРИА Новости 16:30
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Авто
Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 01:35
Футбол
Гол Мареза помог Алжиру одолеть Нигерию и выйти в финал КАН
Стоит отметить, что решающий гол встречи был оформлен на 90+5-й минуте - это Рияд Марез безупречно исполнил штрафной удар.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»
Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Политика
Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Авто
Porsche 911K Outlaw подвергся качественному рестмодингу
Под чутким руководством Рода Эмори Porsche 911K Outlaw был модернизирован и получил черты спортивной версии Porsche 908–010.
Обновлено в 06:32
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Экономика
Для государственных информсистем разработают единые требования
Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено в 19:01
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E
Тайваньская компания HTC намерена возродить смартфон Wildfire, который в новом исполнении получит приставку Е. Производитель заинтересован в том, чтобы девайс поступил в продажу на российский рынок.
Обновлено в 02:51
Теннис
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Авто
Автоконцерны могут сократить производство
Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Политика
Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО
Обновлено в 12:35
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Экономика
Минстрой готов вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства
Минстрой готов вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства Минстрой намерен реанимировать практически ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).
Обновлено в 19:01
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике
"Вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку", - сообщает пресс-служба природного резервата.
Обновлено в 19:30