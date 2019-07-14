Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в РадуРИА Новости 16:30
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Экономика
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.
Обновлено в 19:01
Общество
Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Кино
Александр Петров надеется на «Оскар»
Обновлено в 14:44
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Футбол
Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).
Обновлено в 12:13
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира
Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 07:07
Футбол
Дмитрий Селюк: «Бенито лучше многих, точно лучше Эдера»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил своего клиента Бенито, который выступает в «Тамбове», с дебютом в РПЛ.
Обновлено в 18:50
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.
Обновлено в 18:35
Общество
Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь
Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 06:36
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Авто
Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Здоровье
В Тульской области смертность превысила рождаемость в 2,2 раза
В 2,2 раза в Тульской области смертность превысила рождаемость за шесть месяцев текущего года.
Обновлено в 06:50
Недвижимость
К «Моссельмашу» подселяют технопарк
На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09