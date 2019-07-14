Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Экономика Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Экономика Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.

Общество Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.

Шоу-бизнес Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Экономика Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Футбол Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Футбол Дмитрий Селюк: «Бенито лучше многих, точно лучше Эдера» Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил своего клиента Бенито, который выступает в «Тамбове», с дебютом в РПЛ.

Здоровье В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы Медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, заболел священник, следует из заявления минздрава ДРК в Twitter.

Общество Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Авто Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.

Здоровье В Тульской области смертность превысила рождаемость в 2,2 раза В 2,2 раза в Тульской области смертность превысила рождаемость за шесть месяцев текущего года.

Недвижимость К «Моссельмашу» подселяют технопарк На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.

Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.