Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборахРИА Новости вчера в 15:18
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
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Я могу сказать, я абсолютно уверен в собственной победе ... я очень много езжу по стране, я встречаюсь с людьми, я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 15:18
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