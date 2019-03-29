Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском форматеREGNUM 15:22
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек
По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Политика
В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit
В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 21:24
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Футбол
Самарское «Динамо» обыграло «Ухту»
Самарское "Динамо" переиграло "Ухту" в матче 16-го тура чемпионата России (4:0). Это вторая подряд победа самарцев, идущих на 6-м месте в таблице.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Авто
Шпион на колесах: автомобиль с встроенными интернет-сервисами выходит на дорогу
Россия же долгое время стояла в стороне от этого тренда, но с недавних пор отечественный IT-гигант «Яндекс» начал поставлять свое программное обеспечение для подключенных автомобилей.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Политика
Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле
Обновлено в 17:15
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:53
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38