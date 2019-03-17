Политика

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборовРИА Новости 15:52

Ранее Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание "нормандского формата", в том числе по вопросу введения миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не подтверждают это заявление Порошенко.
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Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина

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Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

RT на русском14:23
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Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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Авто

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Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.
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В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
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Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Экономика

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С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
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Что изменится в жизни граждан России с 1 апреля

В апреле банк России произведет повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
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Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
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