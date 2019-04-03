Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебатыRT на русском вчера в 16:46
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Порошенко запустил в своем телеграм-канале голосование о возможных дебатах с Зеленским
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По окончании четвёртого матча полуфинальной серии КХЛ СКА - ЦСКА главный тренер гостей Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
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