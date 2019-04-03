Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебатыRT на русском 16:46

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Порошенко открыл голосование в Telegram по поводу дебатов с Зеленским

ФАН18:58

Порошенко устроил опрос в ответ на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

ТАСС16:42

Порошенко устроил голосование в Telegram по поводу дебатов с Зеленским

РИА Новости17:15

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

RT на русском16:46

Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе

РБК16:45

Порошенко отреагировал на вызов Зеленского

Взгляд.ру16:43

Порошенко запустил в своем телеграм-канале голосование о возможных дебатах с Зеленским

Эхо Москвы18:04
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UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

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Общество

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
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Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Наука

Искусственные бактерии помогут в производстве белков

Создан новый метод производства труднодоступных белков с помощью искусственно созданных бактерий.
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Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
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Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика

На Украине декоммунизировали черный хлеб

Обновлено в 13:57
Авто

«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

Обновлено в 04:31
Общество

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Политика

Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными

Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Бывшая жена Малинина унизила молодую соперницу перед Шепелевым

Обновлено в 12:52
Происшествия

Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа

Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
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Путин откроет завод Mercedes-Benz

Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
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Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ

ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
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Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
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Армия и оружие

Американский генерал признал возможность России уничтожить США

По мнению генерала, РФ остается единственной страной, способной уничтожить Америку ядерным ударом, пишет The Washington Times.
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Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1

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СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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