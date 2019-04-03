Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебатыRT на русском 16:46
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Наука
Искусственные бактерии помогут в производстве белков
Создан новый метод производства труднодоступных белков с помощью искусственно созданных бактерий.
Обновлено в 08:41
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено в 13:57
Авто
«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Политика
Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными
Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа
Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Путин откроет завод Mercedes-Benz
Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ
ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Американский генерал признал возможность России уничтожить США
По мнению генерала, РФ остается единственной страной, способной уничтожить Америку ядерным ударом, пишет The Washington Times.
Обновлено в 16:27
Здоровье
Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1
Обновлено в 13:07
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23