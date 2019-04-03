Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебатыRT на русском 16:46

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

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