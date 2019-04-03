Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебатыRT на русском 16:46

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Порошенко устроил голосование в Telegram по поводу дебатов с Зеленским

РИА Новости17:15

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

RT на русском16:46

Порошенко отреагировал на вызов Зеленского

Взгляд.ру16:43

Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе

РБК16:45

Порошенко устроил опрос в ответ на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

ТАСС16:42

Дебаты кандидатов на пост президента Украины: Порошенко устроил опрос

Вести.Ru16:32

Порошенко запустил опрос в телеграме в ответ на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе

Дождь17:12
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского огласил ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, сообщают журналисты РИА Новости.
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Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей

Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
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Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
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Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
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Политика

Байден ответил на претензии обвинивших его женщин

Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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Участок Сокольнической линии московского метро от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» откроют на сутки раньше.
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«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»

В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
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Футбол

Зинченко получил травму в матче с «Кардиффом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не доиграл матч с «Кардиффом» (1:0, первый тайм).
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Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
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Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
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Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
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Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
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Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

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В апрельском выпуске бюллетеня Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликованы патентные изображения двух моделей компании Vinfast – первой вьетнамской автомобильной марки.
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Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн

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Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

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Обновлено в 03:48
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Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад

Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
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ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка

Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
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Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

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По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
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Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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