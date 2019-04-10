Политика
Порошенко усомнился в пользе Медведчука для контактной группыРосбалт вчера в 14:02
Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского радио «Новое время» рассказал о том, что поручил Службе безопасности Украины к завтрашнему дню подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе.
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У него была одна функция — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это было в декабре 2017 года.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру вчера в 11:56
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Порошенко поручил СБУ проверить эффективность Медведчука в Трехсторонней контактной группе
Коммерсантъвчера в 14:15
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