Политика

Порошенко усомнился в пользе Медведчука для контактной группыРосбалт вчера в 14:02

Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского радио «Новое время» рассказал о том, что поручил Службе безопасности Украины к завтрашнему дню подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины в трехсторонней контактной группе.
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Петр Порошенко
У него была одна функция — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это было в декабре 2017 года.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру вчера в 11:56

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Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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