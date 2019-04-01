Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколовТАСС 04:59

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов. Второе место за действующим главой государства Петром Порошенко. У него 16,19% (после подсчета 60% протоколов у него было 16,40%).
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Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов

Взгляд.ру05:08

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

ТАСС04:59

Курочка по зернышку: Какие нарушения на выборах помогли Порошенко

Украина.ру02:45
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Политика

Почему после выборов на Украине так медленно подсчитывают голоса?

После подсчета 60% протоколов в ЦИК Украины сообщили, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей (минимум 50% + 1 голос), и в стране пройдет второй тур президентских выборов.
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Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука

Пожилая шотландка не чувствует боль из-за редкой мутации

Обновлено 30 марта в 04:03
Финансы

Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено в 03:54
Общество

Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных

Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Политика

Почему партия Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле и Анкаре

Обновлено в 09:30
Футбол

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников.
Обновлено в 08:00
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Футбол

Лам может возглавить Немецкий футбольный союз

По информации европейских источников, бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам может возглавить Немецкий футбольный союз.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про убитую гориллу Харамбе

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Умер создатель уникальных военных тягачей

В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Россиянин выиграл суд о получении помощи и встретил отпор властей

Баранов выиграл суд, решение вступило в силу 6 марта.
Обновлено в 12:07
Политика

Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах

"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Культура

Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»

Обновлено вчера в 21:51
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Экономика

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Сбербанк России приобретет 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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