После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосовРоссийская газета 08:48

После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой 17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

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Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

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Политика Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».

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Космос NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Происшествия При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

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Футбол У капитана «Боруссии» Ройса родилась дочь Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал отцом. Об этом 29-летний немец сообщил в своем Инстаграме.

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