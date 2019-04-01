Политика
После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосовРоссийская газета 08:48
После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кто из кандидатов в президенты Украины 2019 прошел во второй тур: Зеленский против Порошенко
Комсомольская правда08:01
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой
17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии
Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, свидетельствуют данные экзит-полов телеканала «112Украина».
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Самаре судью насмерть сбила машина, сообщил источник
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбил автомобиль, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 10:20
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Космос
NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея
Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 04:34
Авто
УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году
Обновлено в 08:27
Политика
Эрдоган борется за Стамбул и Анкару
Оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 08:05
Спорт
Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Экономика
Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова
В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Футбол
У капитана «Боруссии» Ройса родилась дочь
Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал отцом. Об этом 29-летний немец сообщил в своем Инстаграме.
Обновлено в 10:37
Политика
В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Политика
Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах
Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.
Обновлено в 10:20