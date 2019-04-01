Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколовТАСС 04:59

В лидерах президентской гонки на Украине вновь оказались шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

с чего всё началось

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов. Второе место за действующим главой государства Петром Порошенко. У него 16,19% (после подсчета 60% протоколов у него было 16,40%).

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