Порошенко связал с Россией открытое против него уголовное делоRambler News Service вчера в 11:47

Это попытка переложить ответственность с Российской Федерации ... Сейчас “пятая колонна” пытается переложить это на власть Украины. Хочу объявить, что я готов отвечать за это.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что уголовное дело, которое завело против него Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с инцидентом в Керченском проливе, является попыткой переложить ответственность с России на власть Украины.

Порошенко связал с Россией открытое против него уголовное дело

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