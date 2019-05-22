Политика
Порошенко связал с Россией открытое против него уголовное делоRambler News Service вчера в 11:47
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что уголовное дело, которое завело против него Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с инцидентом в Керченском проливе, является попыткой переложить ответственность с России на власть Украины.
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Это попытка переложить ответственность с Российской Федерации ... Сейчас “пятая колонна” пытается переложить это на власть Украины. Хочу объявить, что я готов отвечать за это.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service вчера в 11:47
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Порошенко назвал дело против него «попыткой снять ответственность с России»
Комсомольская правдавчера в 11:25
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Происшествия
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Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
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Елена Малышева сообщила о вреде употребления красного вина
Телеведущая Елена Малышева опубликовала на своей странице в соцсети статью с исследованиями британских ученых, в которой говорится о вреде алкоголя.
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Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
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Лазарев прокомментировал пересчет голосов на Евровидении
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Авто
Мотоциклист между рядами: что он на самом деле нарушает
Между полосами движения есть только разметка, по которой ехать на мотоцикле затруднительно.
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Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
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Общество
Новый корпус появится у Театрального музея имени Бахрушина
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Авто
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АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе
Обновлено вчера в 06:31
Политика
SpaceX подала иск против ВВС США
Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Общество
Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге
Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Челябинцы поделились своими впечатлениями об Алексее Текслере
Практически каждый третий челябинец отметил то, что Алексей Текслер произвел на него положительное впечатление — это 33,1% опрошенных.
Обновлено в 02:02
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Ростовской области осудили мать, дочь которой насиловал отчим
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра
Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США
Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США.
Обновлено в 01:17
Технологии
Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС
Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка
Бывшая подруга музыканта Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца.
Обновлено в 00:19
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Суммарно по количеству обслуженных транзакций Сбербанк третий год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе, а по их денежному объему ($147,5 млрд) занял шестое место, уступив британским WorldPay и Barclays, а также французским Worldline, Сrеdіт Mutual и Credit Agricole.
Обновлено в 01:43
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Происшествия
Взлетно-посадочная полоса подтоплена в аэропорту Среднеколымска
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что по состоянию на 08.00 по якутскому времени на реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29