Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru вчера в 13:26
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка
Коммерсантъвчера в 14:03
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Специалисты агентства "АвтоСТАТ" после исследования российского рынка назвали самые популярные хэтчбеки с пробегом.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
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В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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Китай рассекречивает свои вооруженные силы
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Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
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