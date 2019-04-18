Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru вчера в 13:26

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

РБКвчера в 14:11

Порошенко созвал СНБО Украины в связи с решением суда об отмене национализации Приватбанка

ТАССвчера в 13:24

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Газета.Ruвчера в 13:49

Порошенко созвал совбез Украины в связи с решением суда по Приватбанку

Известиявчера в 13:45

Порошенко созвал заседание СНБО по Приватбанку

Московский Комсомолецвчера в 13:34

Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка

Коммерсантъвчера в 14:03

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

RT на русскомвчера в 13:20
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Армия и оружие

В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала

Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Наука

Медики назвали главную причину старения

Обновлено в 01:58
Экономика

ГК РТК отложила IPO ради нового инвестора

Перевозчик зерна и леса собирался разместить акции на $300 млн Группа компаний РТК, владеющая крупнейшими активами в сфере железнодорожной перевозки зерна и леса, отложила IPO на Лондонской фондовой бирже на $300 млн ради реализации частной сделки.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала стертые после телесъемки ступни

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своем Инстаграм опубликовала несколько жутких фото.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 04:13
Технологии

Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Специалисты агентства "АвтоСТАТ" после исследования российского рынка назвали самые популярные хэтчбеки с пробегом.
Обновлено в 03:15
Авто

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Депутаты южноуральского Заксобрания отчитались о доходах

Обновлено в 02:37
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено 16 апреля в 07:52
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи

Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов

1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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