Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru вчера в 13:26

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

РБКвчера в 14:11

Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка

Коммерсантъвчера в 14:03

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберётся из-за «Приватбанка»

Говорит Москвавчера в 13:57

Порошенко созвал совбез Украины в связи с решением суда по Приватбанку

Известиявчера в 13:45

Порошенко созвал СНБО Украины в связи с решением суда об отмене национализации Приватбанка

ТАССвчера в 13:24

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

RT на русскомвчера в 13:20

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Газета.Ruвчера в 13:49
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Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Интернет

Легендарный BlackBerry Messenger прекратит свою работу

BlackBerry Messenger был запущен 1 августа 2005 года.
Обновлено в 01:17
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца

Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Футбол

Влашич назвал футбольного кумира детства

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Наука

Ученые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Грудной ребенок в Японии, родившийся с самым низким в мире весом 258 граммов, будет выписан из больницы, со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано сообщила телекомпания NHK.
Обновлено в 00:38
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

По факту ДТП с тремя погибшими под Томском возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения под Томском автомобиля и грузовика, при котором погибли трое и четверо пострадали, сообщил в пятницу журналистам начальник регионального УГИБДД Вячеслав Трещев.
Обновлено в 02:23
Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам «Манчестер Сити»

Обновлено в 02:46
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

Кандидат Порошенко обзванивает украинских избирателей

Штаб действующего украинского руководителя Петра Порошенко освоил новую форму предвыборной кампании – "звонок президента".
Обновлено вчера в 09:28
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Происшествия

Суд отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи

Обновлено в 02:06
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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