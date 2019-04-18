Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru вчера в 13:26
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины соберётся из-за «Приватбанка»
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Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка
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