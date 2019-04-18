Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru вчера в 13:26

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

РБКвчера в 14:11

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберётся из-за «Приватбанка»

Говорит Москвавчера в 13:57

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Газета.Ruвчера в 13:49

Порошенко созвал совбез Украины в связи с решением суда по Приватбанку

Известиявчера в 13:45

Порошенко созвал СНБО Украины в связи с решением суда об отмене национализации Приватбанка

ТАССвчера в 13:24

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

RT на русскомвчера в 13:20

Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка

Коммерсантъвчера в 14:03
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Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Обновлено вчера в 22:14
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину

Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Никита Михалков: «Учусь ходить»

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:57
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено вчера в 03:32
Футбол

«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Демократы заявили об искажении генпрокурором США доклада Мюллера

Руководитель специального комитета по разведке Палаты представителей США и конгрессмен- демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что генпрокурор Уильям Барр в своем мартовском отчете некорректно отобразил положения доклада спецпрокурора Мюллера.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Сирия активно занялась привлечением российских туристов

Активным привлечением российских путешественников решили заняться власти Сирии.
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Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
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Экономика

Business Insider назвал список «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено вчера в 07:47
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Происшествия

Стая собак динго попыталась украсть младенца в Австралии

Одна из собак стаи динго проникла в трейлер отдыхавшей на природе австралийской семьи и попыталась выкрасть годовалого ребенка, передает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Политика

В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

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Граждане России смогут без виз посещать Коста-Рику с 25 мая, когда вступит в силу соответствующее двустороннее соглашение.
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Наука

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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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