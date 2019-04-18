Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru 13:26
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Политика
Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Путешествия
Россиян в земляках за границей больше всего раздражает любовь к спиртному - исследование
Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.
Обновлено в 20:21
Общество
Губернатор Тульской области за год заработал более 6,5 млн рублей
Глава Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал 6 695 283,75 рублей.
Обновлено в 13:31
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Общество
Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама
Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался
Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.
Обновлено в 19:05
Общество
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено в 07:47
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Игры
XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера
Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Экономика
Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России
Forbes назвал имена 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Культура
Элмо и Коржик научили героев «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» уважению
Программа "Улица Сезам" выпустила серию роликов, посвященных уважению друг к другу.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Хоккей
«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде
После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Политика
Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook
Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56