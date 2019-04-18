Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru 13:26
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Экономика
Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мира
Самые «несчастные» экономики мира назвало агентство Bloomberg.
Обновлено в 17:35
Технологии
Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки
Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Политика
В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде
По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Экс-замначальника «Дальспецстроя» осудили за махинации
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами государственной корпорации «Роскосмос», выделенными на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный.
Обновлено в 12:29
Футбол
Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето
«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:03
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Общество
Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе
Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.
Обновлено в 21:21
Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено в 12:45
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме
Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика
Савченко назвала фаворита на украинских выборах
Депутат Верховной рады Надежда Савченко намекнула, что во втором туре президентских выборов на Украине будет поддерживать Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
Обновлено в 21:30
Космос
Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05