Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»Life.ru 13:26

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
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Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского

РБК14:11

Порошенко созвал СНБО Украины из-за решения суда об отмене национализации Приватбанка

Коммерсантъ14:03

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберётся из-за «Приватбанка»

Говорит Москва13:57

Порошенко созвал совбез Украины в связи с решением суда по Приватбанку

Известия13:45

Порошенко созвал СНБО Украины в связи с решением суда об отмене национализации Приватбанка

ТАСС13:24

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

RT на русском13:20

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Газета.Ru13:49
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Экономика

Украина вошла в число самых «несчастных» экономик мира

Самые «несчастные» экономики мира назвало агентство Bloomberg.
Обновлено в 17:35
Технологии

Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Политика

В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде

По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено в 21:47
Происшествия

Экс-замначальника «Дальспецстроя» осудили за махинации

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами государственной корпорации «Роскосмос», выделенными на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный.
Обновлено в 12:29
Футбол

Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето

«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:03
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика

Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины

Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Общество

Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе

Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.
Обновлено в 21:21
Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено в 12:45
Кино

Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций

Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено в 13:11
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме

Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Политика

Савченко назвала фаворита на украинских выборах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко намекнула, что во втором туре президентских выборов на Украине будет поддерживать Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
Обновлено в 21:30
Космос

Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь

Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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