Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»Газета.Ru 13:49
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Обновлено в 15:11
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
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Общество
7 главных ошибок при выборе нового смартфона
Рассказываем, какие ошибки часто допускают люди при покупке нового смартфона.
Обновлено в 08:03
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Политика
Медведев сообщил о 19 млн бедных в России
В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
Обновлено вчера в 06:24
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено в 16:26
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме
Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Здоровье
8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи
Диагноз Вике Арьковой поставили в 11-месячном возрасте. Врачи сказали, что девочка не будет ни ходить, ни даже сидеть.
Обновлено в 09:37
Авто
Почему пал Ford Ross
На предприятии во Всеволожске начали собирать Ford Focus, и спрос на "отечественную" машину оказался ошеломительным: очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на четыре месяца.
Обновлено в 18:39
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Apple задерживает выплаты разработчикам из России
По данным ассоциации, компания Apple задерживает выплаты «нескольким десяткам разработчиков» на 2 месяца без объяснения причин.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено в 12:45
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49