Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»Газета.Ru 13:49
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая
Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Представители России пытались наладить связи с Трампом после выборов
По разным каналам Контакты налаживались через многочисленные каналы – как официальные (через посла России в США Сергея Кисляка), так и людьми, пытавшимися установить связи с американцами, которые не были непосредственно связаны с командой Трампа, но могли помочь выйти на новую администрацию с российскими предложениями об урегулировании отношений.
Обновлено в 15:32
Космос
В Перми испытали новейший ракетный двигатель
Обновлено в 05:42
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Космос
Найдены новые свидетельства жизни на Марсе
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Политика
В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России
В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
Слуцкий — о большом перерыве в чемпионате из-за «Аякса»: «Сборов у „Витесса“ не будет: нет бюджета»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) изменить график матчей чемпионата страны из-за выступления «Аякса» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:29
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол
Влашич назвал футбольного кумира детства
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
Обновлено в 10:13
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Ученые отметили пользу собак для здоровья их хозяев
Обновлено в 13:14
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Экономика
В МЭР рассказали о реализации программы льготных кредитов для МСП
Банки, участвующие в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, получили заявки от бизнеса на 250 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 09:36