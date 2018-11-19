Армия и оружие
Порошенко создаст новую морскую охрану Украины на случай «вторжения»
Порошенко создаст новую морскую охрану Украины на случай «вторжения»URA.Ru12:11
Новые силы охраны появятся вдоль всего морского побережья Украины — от Измаила до Мариуполя. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко.
URA.Ru12:11
Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИзвестия 09:36
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