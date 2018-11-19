Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая.

Новые силы охраны появятся вдоль всего морского побережья Украины — от Измаила до Мариуполя. Об этом сообщил украинский президент Петр Порошенко.

Армия и оружие Армия и оружие Новые танки Т-72Б3М начали поступать в войска

Армия и оружие Армия и оружие Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Армия и оружие Армия и оружие Россия выиграла тендер на поставку Индии средств ПВО «Рособоронэкспорт» выиграл индийский тендер на поставку средств противовоздушной обороны малой дальности на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщают во вторник зарубежные СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия возродит институт сестер милосердия В России планируют возродить институт сестер милосердия. Обучение планируют проводить в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: «пострадавших» в Думе до сих пор не предъявили ― МО РФ Напомним, что инцидент с «использованием химоружия», якобы имевший место в Думе 4 апреля, был использован США, Великобританией и Францией в качестве повода для ракетного удара по объектам в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Польше назвали создание военной базы Форт Трамп решённым вопросом

Армия и оружие Армия и оружие На Новой Земле создадут постоянные подразделения военной полиции На архипелаге Новая Земля в 2019 году появятся постоянные подразделения российской военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие В КНДР уничтожили десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей Северокорейские власти взорвали десять охранных пунктов, расположенных на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море Во вторник большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» прошел Черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» уйдет на испытания в открытое море На завод судно вернется через три недели Фрегат "Адмирал флота Касатонов" покинет Северную верфь, чтобы отправиться в открытое море на первый этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба предприятия.

Армия и оружие Армия и оружие Получивший звезды Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней» Российский истребитель пятого поколения Су-57 незаслуженно получил восемь звезд, поскольку вряд ли успел сбить восемь самолетов или совершить 80 боевых вылетов, пишет в Instagram пользователь fighter_bomber_.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии Истребители военно-воздушных сил Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийской провинции Хасака вспыхнули протесты против присутствия США