Порошенко создал новый «спецназ» против РФГазета.Ru вчера в 18:06

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, "Европейская солидарность" не позволит Украине пойти в сторону России.

Происшествия В Самарской области в селе действовала радикальная религиозная группа В одном из нежилых помещений села Ивашевка в Сызранском районе проходили религиозные обряды.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Происшествия Росгвардия раскрыла детали задержания подростка на акции в поддержку Голунова Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Культура Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Происшествия Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Наука В птицах Наска опознали пеликанов и дрозда-отшельника Исследователи из университета Хоккайдо и университетя Ямагата сравнили изображения птиц с плато Наска и Пальпа с современными перуанскими пернатыми и опознали двух пеликанов и одного дрозда-отшельника.

Происшествия В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Происшествия В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.

Происшествия Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Наука Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.

Гаджеты Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.