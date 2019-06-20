Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФГазета.Ru вчера в 18:06
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, "Европейская солидарность" не позволит Украине пойти в сторону России.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём твиттере заявил, что его партия "Европейская солидарность" является "политическим спецназом", действующим против России.Life.ruвчера в 19:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Хоккей
Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Самарской области в селе действовала радикальная религиозная группа
В одном из нежилых помещений села Ивашевка в Сызранском районе проходили религиозные обряды.
Обновлено в 01:58
Общество
Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 21:29
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
Росгвардия раскрыла детали задержания подростка на акции в поддержку Голунова
Росгвардия проводит проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств задержания несовершеннолетнего на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая прошла в столице 12 июня, говорится в официальном ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
Обновлено вчера в 14:11
Культура
Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора
Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились у российских дилеров
Накануне два флагманских внедорожника GAC GS8 были замечены на автовозе в Московской области.
Обновлено в 03:24
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Футбол
Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах
1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Происшествия
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Наука
В птицах Наска опознали пеликанов и дрозда-отшельника
Исследователи из университета Хоккайдо и университетя Ямагата сравнили изображения птиц с плато Наска и Пальпа с современными перуанскими пернатыми и опознали двух пеликанов и одного дрозда-отшельника.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Наука
Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев
Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе
Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для выпуска на волю
Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае погрузили в фуры для дальнейшего выпуска на волю, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой
Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено вчера в 10:59