Порошенко создал новый «спецназ» против РФГазета.Ru вчера в 18:06

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, "Европейская солидарность" не позволит Украине пойти в сторону России.

Экономика Медведев предложил увеличить пособия на детей Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.

Наука Загадки истории: что содержится в ДНК русского человека От кого же произошли русские и что можно узнать о них по ДНК — в материале РИА Новости.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.

Происшествия В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

Авто Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.

Общество Сити-менеджер Ростова публично раскритиковал работу своих подчиненных По документам последний должны городу порядка 3 млн рублей, а взыскано порядка 5 %. Логвиненко, по словам присутствующих на заседании коллегии, позволил себе назвать такую работу глупой и усомнился в необходимости ее проведения, если результат блозок к нулевому.

Футбол Италия уступила Польше на молодежном чемпионате Европы На молодежном чемпионате Европы сборная Италии проиграла команде Польши (0:1). Единственный мяч забил принадлежащий лондонскому "Арсеналу" защитник Крыстиан Белик.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Политика Волкер заявил, что Россия должна «прекратить ложь» вокруг MH17 Спецпредставитель американского госдепа считает, что Москва должна наказать виновных Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии рейса MH17 и наказать виновных, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Политика В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

Транспорт В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.