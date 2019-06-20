Порошенко создал новый «спецназ» против РФГазета.Ru вчера в 18:06

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, "Европейская солидарность" не позволит Украине пойти в сторону России.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Хоккей Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.

Происшествия В Кемерове начальника железнодорожной станции обвиняют в мошенничестве В Кемерове начальник железнодорожной станции может оказаться в тюрьме за мошенничество, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Происшествия Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщиков США Пилоты Су-27 сопроводили американских коллег над нейтральными водами. Произошло это в районе Балтийского и Черного морей.

Наука Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.

Политика Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве Как сообщает «Интерфакс-Украина», Тымчук мог выстрелить в себя во время чистки наградного оружия.

Общество Трое орловских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории 303 орловских выпускника сдавали информатику и ИКТ, 789 — биологию. Результаты этих ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Общество Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.

Армия и оружие Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Культура «Мумий Тролль» летом представит материал из нового альбома "Мумий Тролль" работает над новым альбомом, уже собран материал, и часть его будет представлена этим летом, сообщил в интервью РИА Новости лидер группы Илья Лагутенко.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Политика В России пройдет прямая линия с Владимиром Путиным Россияне готовятся задать вопросы президенту России Владимиру Путину. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Здоровье Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.