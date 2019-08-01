Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашенияРБК 08:25
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Кино
200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»
200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество
Несанкционированные митинги ведут к расшатыванию общества, они могут довести до распада страны.
Обновлено в 11:30
Политика
Кличко допросили по делу о земельных махинациях
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 12:29
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов
В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Реал» просит за Бэйла не меньше 65 млн евро
Мадридский «Реал» планирует выручить с продажи Гарета Бэйла не менее 65 млн евро.
Обновлено в 11:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Таджикистане погиб российский альпинист
Обновлено в 08:13
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Политика
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Самолет США снова нарушил воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле, сообщил в Twitter командующий комплексной аэрокосмической обороной ВС Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас.
Обновлено в 11:29
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером
Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:19
Политика
Германия попросила прощения у поляков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16