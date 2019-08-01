Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения

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