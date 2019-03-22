Армия и оружие
Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебыРБК 00:47
Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:46
с чего всё началось
Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — заявил Порошенко в эфире радио «Армия FM».News.ruвчера в 20:34
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