Армия и оружие

Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебыРБК 00:47

Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Петр Порошенко
И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:46
с чего всё началось
Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — заявил Порошенко в эфире радио «Армия FM
».
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