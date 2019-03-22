Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебыРБК 00:47

с чего всё началось

И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы

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