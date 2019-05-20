Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БППRT на русском 14:57
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность». «Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.
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Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Главы Харькова и Одессы собираются создать так называемую партию мэров
О планах создать новую партию на своей странице в фэйсбуке рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки
Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Политика
Глава правительства Украины назначил экстренную пресс-конференцию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что проведет в 17:00 в понедельник экстренную пресс-конференцию.
Обновлено в 08:49
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями
Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Экономика
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei
Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:44
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Португалии восемь полицейских осудили за оскорбление выходцев из Африки
Суд приговорил восемь сотрудников португальской полиции к различным срокам наказания за неправомерные действия в отношении шестерых выходцев из африканских стран, сообщает издание Diario de Noticias.
Обновлено в 14:47
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Общество
Мигрантов научат русскому языку в детских садах
Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Омской области мать избила сына и привязала его на ночь к столбу
«Женщина ремнем избила сына за то, что он прогулял уроки, после чего привязала его в сарае к столбу, а для того, чтобы ребенок не звал на помощь, в рот ему затолкала носки и завязала марлевой повязкой, после этого выключила свет и, закрыв хозяйственную постройку на замок, оставила на ночь», — сообщили детали жуткой истории правоохранители.
Обновлено в 01:49
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46