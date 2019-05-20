Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БППRT на русском 14:57

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность». «Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

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