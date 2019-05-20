Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БППRT на русском 14:57

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность». «Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.
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Петр Порошенко переехал

Газета.Ru17:23

Порошенко переехал из администрации президента

РИА Новости16:04

Порошенко переехал из администрации президента в «прозрачный офис»

Life.ru15:17

Порошенко показал новое место работы

РБК15:36

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

RT на русском14:57

Порошенко показал свой новый офис

News.ru14:03

После инаугурации Зеленского Порошенко пошёл к «американским друзьям»

SM News13:25
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Кино

Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

В случае возникновения аварии или поломки ESF 2019 в автоматическом режиме активирует два аварийных знака, первый из которых появляется на крыше автомобиля, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.
Обновлено в 05:17
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за забастовки в Италии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание рейсов на 21 и 22 мая из-за забастовки сотрудников аэропортов в Италии.
Обновлено в 13:48
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

В Huawei отреагировали на действия Google

Представитель китайской компании Huawei заявил, что обслуживание проданных ранее по всему миру смартфонов и телекоммуникационного оборудования продолжится, даже несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.
Обновлено в 10:13
Политика

Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.
Обновлено в 03:54
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 03:33
Политика

Путин помиловал четырех человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.
Обновлено в 11:23
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

Обновлено в 05:25
Политика

Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Происшествия

Форвард «Милуоки» оплатит строительство баскетбольной площадки в пострадавшем от пожара городе

Игрок профинансирует строительство крытой баскетбольной площадки в пострадавшем от пожара городе.
Обновлено в 17:00
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Авто

Bugatti планирует выпустить электромобиль

Французский автоконцерн Bugatti планирует выпустить первый в истории марки полностью электрический автомобиль.
Обновлено в 05:20
Политика

Власти Турции выдали ордер на арест сотен сотрудников МИД

Турецкие власти выдали ордер на задержание 249 сотрудников Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:18
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
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