Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»Sputnik Эстония 04:10
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
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На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 03:27
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