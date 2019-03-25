Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»Sputnik Эстония 04:10

На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч.

Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Экономика Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Происшествия СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.

Общество Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Футбол Сборная Уругвая выиграла товарищеский турнир в Китае, разгромив тайцев Футболисты сборной Уругвая выиграли товарищеский турнир в Китае, разгромив в финале соревнований команду Таиланда.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника У пользователей Telegram появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Политика Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует свой график после родов Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.

Автоспорт Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Политика Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.

Армия и оружие В Венесуэле назвали цель визита российских солдат Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о прибытии в Венесуэлу самолета Ан-124 с 99 российскими солдатами и 35 тоннами груза на борту.

Культура Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.

Политика Албания отменит визы для россиян Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.

Армия и оружие Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Гаджеты Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Шоу-бизнес Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2» Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.