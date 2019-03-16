Политика

Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтингеРИА Новости 14:20

Владимир Зеленский сохраняет лидерские позиции в предвыборных рейтингах на Украине, однако отрыв от Петра Порошенко постепенно сокращается. Об этом пишет издание "Новое время" со ссылкой на опросы международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens.
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Данные опроса также показывают, что за прошедший месяц поддержка Порошенко выросла на 2%, тогда как Зеленский и Тимошенко, наоборот, потеряли 4% и 2% соответственно, сообщает «Новое время
».
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Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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