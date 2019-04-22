Порошенко согласился стать президентом Украины через годГазета.Ru 13:00

Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов.

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Порошенко согласился стать президентом Украины через год

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