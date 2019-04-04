Политика
Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкогольГазета.Ru 08:56
Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать шоумена Владимира Зеленского, чтобы в медпункте стадиона "Олимпийский" сдать анализы. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Порошенко будет ждать Зеленского в 9.00 5 апреля.
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Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
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В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
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