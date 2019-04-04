Политика

Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкогольГазета.Ru 08:56

Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать шоумена Владимира Зеленского, чтобы в медпункте стадиона "Олимпийский" сдать анализы. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Порошенко будет ждать Зеленского в 9.00 5 апреля.
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В штабе Зеленского не знают, приедет ли он сдавать анализы перед дебатами

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Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским

URA.Ru10:58

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Газета.Ru11:42

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РБК14:24

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском08:36

Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

ТАСС08:21
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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