Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотикиРИА Новости 10:16

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев. По его словам, независимую экспертизу проведут сертифицированные лаборатории.
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Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

РИА Новости10:16

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Российская газета10:16

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском08:36

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко согласился сдать анализы на наркотики и алкоголь

Газета.Ru08:56

Порошенко принял вызов Зеленского сдать анализы перед дебатами в Киеве

РБК09:39

Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

ТАСС08:21
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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