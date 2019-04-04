Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеРИА Новости вчера в 21:20
В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
Читать в источнике
Оценить31
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет
Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой
Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Обновлено вчера в 23:33
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Интернет
В WhatsApp заработала новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено вчера в 18:49
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено вчера в 03:23
Авто
Нехватка парковок уйдёт в прошлое
Китайцы нашли гениальное решение обеспечения парковкой всех желающих, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50