Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеРИА Новости вчера в 21:20

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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