Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеРИА Новости вчера в 21:20

В среду Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве, на раздумье Порошенко он дал 24 часа.
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Петр Порошенко
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19

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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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РИА Новостивчера в 21:20

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РЕН ТВвчера в 21:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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